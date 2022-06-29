نيجيرفان بارزاني: سيتم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان نيل قاتل الأستاذين جزاءه العادل

أربيل (كوردستان 24)- شارك اليوم الاربعاء 29/6/2022 رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، في مراسم عزاء استاذي جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان اسماعيل والدكتور ادريس حمه خان الذين توفيا يوم امس الثلاثاء اثر عمل اجرامي.

وعبر رئيس إقليم كوردستان عن تعاطفه مع عوائل وذوي الفقيدين واساتذة وطلبة جامعة صلاح الدين، داعيا المولى ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وعطفه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

كما طمأن السيد رئيس اقليم كوردستان الجميع على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل المحكمة والجهات المعنية لينال الجاني جزاءه القانوني.