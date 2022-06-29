سیاسة

اسايش السليمانية توضح بخصوص هجوم بقنابل يدوية على منزل عضو في "العمال الكوردستاني"

author_image سوار أحمد
کوردستان السليمانية هجوم قنبلتين حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم مديرية الأمن "الاسايش" في السليمانية، ياسين سميع، ان منزلا في السليمانية، تعرض لهجوم بقنبلتين يدويتين.

وقال ياسين سميع لكوردستان 24، ان الهجوم وقع بواسطة قنبلتين يدويتين، واستهدف منزلاً في حي كازيوة في السليمانية.

وأضاف "لم يتم التأكد بعد عما إذا كان صاحب المنزل عضوا في حزب العمال الكوردستاني أم لا."‏

وقال مصدر أمني ان الهجوم تسبب بإصابة أحد أفراد عائلة العنصر العمالي كحصيلة أولية.

واكد مراسل كوردستان 24، إن الاجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث، وباشرت بإجراء التحقيقات، كما منعت وسائل الإعلام من الوصول لموقع الهجوم.

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