صحة وبیئة

"موجة سابعة" من كورونا تضرب أوروبا وارتفاع حاد في الإصابات بفرنسا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية يوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد قد بلغ 147248 إصابة، أي أكثر بنسبة 54 بالمئة من الأسبوع الماضي، وسط "موجة سابعة" من الوباء تضرب دول أوروبا.

ارتفع عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في فرنسا بشكل حاد وفق ما أبلغت السلطات الصحية الثلاثاء مشيرة إلى أن العدد وصل إلى 147248، أي أكثر بنسبة 54 بالمئة من الأسبوع الماضي، على خلفية "موجة سابعة" من الوباء تجتاح أوروبا.

وهذا المستوى هو الأعلى بالنسبة إلى عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ نهاية أبريل/نيسان. 

وكانت هيئة الصحة العامة الفرنسية أبلغت قبل سبعة أيام عن حوالي 95 ألف إصابة، و35 ألف إصابة يومية ليوم الثلاثاء 31 مايو/أيار، أي قبل شهر تقريبا. 

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الثلاثاء 15496 مقارنة بـ 14333 في الأسبوع السابق، 898 منهم في العناية المركزة مقابل 841 قبل أسبوع.

وتشهد أوروبا حاليا موجة سابعة من فيروس كورونا، ويعود سببها بشكل كبير إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة.

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