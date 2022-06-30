بوتين يلوح بالرد إذا نشر الناتو قوات في فنلندا والسويد وقادة "الناتو" يعتبرون روسيا التهديد الأكبر

أربيل (كوردستان 24)- لوَّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إذا نشر قوات أو بنية تحتية عسكرية في فنلندا والسويد، في وقت وافق قادة الحلف خلال قمتهم المنعقدة في مدريد على التصور الإستراتيجي الجديد للناتو الذي يعتبر روسيا أكبر تهديد له.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، على هامش قمةِ دول بحر قزوين في تركمانستان، إن انضمام السويد وفنلندا للناتو أمر مختلف تماما عن موضوع أوكرانيا بالنسبة لبلاده.

لكن بوتين حذر من أنه إذا نُشرت في البلدين وحدات عسكرية وبنى تحتية عسكرية، فستضطر روسيا للرد بالمثل، واصفا الناتو بأنه أداة حرب باردة ويعبر عن السياسة الخارجية الأميركية.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد أمس الأربعاء، إن قادة الحلف وافقوا على التصور الإستراتيجي الجديد للناتو واعتبار روسيا أكبر تهديد له.

وأضاف ستولتنبرغ أن الصين ليست خصما للناتو لكنها تطرح تحديات خطيرة، مؤكدا أن قادة الحلف اتخذوا قرارا بدعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوين فيه.