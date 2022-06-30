نيجيرفان بارزاني: تعقيد خلافات اربيل وبغداد لا يصب في مصلحة أي طرف

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، ان تعقيد الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، لا يصب في مصلحة أي طرف.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وبحسب البيان، فإنه تم بحث آخر مستجدات الأوضاع العراقية خلال اللقاء، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والخلافات بين أربيل وبغداد، والوضع الداخلي وانتخابات إقليم كوردستان المقبلة، وعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وتنظيم قواتها، والعلاقات بين بريطانيا والعراق وإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان على أهمية توصل القوى والأطراف العراقية إلى تفاهم، لتجاوز الصعاب التي تواجه العملية السياسية، وضرورة الحفاظ على الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

وجدد نيجيرفان بارزاني تأكيده على أن حل الخلافات العالقة بين حكومة الإقليم وبغداد، مفتاح للاستقرار وعلاج لمشاكل العراق، وتعقيد تلك الخلافات لا يصب بمصلحة أي طرف ولن ينتصر بها أحد.