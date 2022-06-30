سیاسة

مسرور بارزاني: على بغداد ان تحترم الحقوق الدستورية للإقليم وتتعامل معه ككيان اتحادي

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 30 حزيران (يونيو) 2022، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت، جرى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأكد الجانبان على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص فيما يتعلق بملف النفط والغاز وبموجب الدستور.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأن إقليم كوردستان قد أوفى بالتزاماته في إطار الدستور، وقال إن الحكومة الاتحادية يجب أن تحترم الحقوق الدستورية للإقليم وأن تتعامل مع إقليم كوردستان ككيان اتحادي.

كما أكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان مستعد دائماً للحوار والتوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان، ويصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.

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