فيفا تعلن انطلاق مرحلة جديدة لبيع التذاكر في مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء عن افتتاح مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في قطر، وذلك بدءا من الخامس يوليو/تموز القادم.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه المرحلة ستكون تحت مبدأ "من يأتي أولا يُخدم أولا" وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وستنتهي في 16 أغسطس/آب المقبل، داعيا عشاق المستديرة إلى المسارعة لحجز مقاعدهم "لمشاهدة هذا الحدث التاريخي".

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان "وهذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض".

وأضاف بيان الفيفا: "نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة وأن عدد التذاكر أضحى معدودا بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقل العرض". وتابع: "ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد أن تعرف عشاق الكرة على المنتخبات الـ32 المتأهلة لقطر 2022".

ومن المقرر أن يتم تقديم التذاكر في أربع فئات للأسعار، والرابعة محجوزة "للمقيمين القطريين"، ويمكن لكل مشتر أن يحصل على ستة تذاكر كحد أقصى لكل مباراة، و60 تذكرة للمسابقة بأكملها.

وقبل أسبوع، تطرق الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للمونديال حسن الذوادي إلى رقم 1.2 مليون تذكرة مباعة، و40 مليون طلب "قياسي".

كما توجد 3 ملايين تذكرة متوافرة (مليونان للبيع ومليون مخصصة للاتحاد الدولي والشركات الراعية)، ومن المتوقع قدوم 1.2 مليون زائر خلال فترة كأس العالم ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول والتي يشارك فيها 32 فريقا.