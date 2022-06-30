الكاظمي: لا يمكن أن يستقر البلد أمنيا دون توفير الدعم للمؤسسة العسكرية وضمنها البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، ان المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم، فيما اشار الى انه لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون توفير الدعم للمؤسسة العسكرية.

وقال الكاظمي في كلمة خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات "تي 50" "إننا لا يمكن أن نروي قصص الانتصار على عصابات داعش دون أن نتوقف عند بطولات صقور الجو، أبطالنا في قواتنا الجوية"، لافتا الى "ضرورة استذكار وتدوين هذه التجربة لكي نبني عليها الكثير".

واضاف ان "المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق وبكل صنوفها"، لافتا الى انه "لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون أن نوفّر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها الجيش العراقي البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكل الأجهزة الامنية".

وشدد على "ضرورة توفير الدعم لكي تؤدي مهامها في حماية العراقيين".