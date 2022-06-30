سیاسة

محافظ أربيل يعلن اغلاق كافة محال بيع الاسلحة

author_image سوار أحمد
کوردستان الاسلحة اربيل اوميد خوشناو

أربيل (كوردستان 24)- اعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، إغلاق محال وأماكن بيع الأسلحة، مؤكدا ان قرار حظر الأسلحة غير المرخصة سيتم تنفيذه.

وأعلن اوميد خوشناو، اغلاق أماكن بيع الأسلحة ومصادرة غير المرخص منها، كاشفا في الوقت نفسه عن تشكيل لجان أمنية مشتركة للبحث عن هذه الأسلحة.

ودعا محافظ أربيل، مواطني الإقليم الى المشاركة في "الحملة الوطنية" لتسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي، إنه "دخلت عمليات منع وإغلاق أماكن بيع الأسلحة حيز التنفيذ، وتم تشكيل لجان مشتركة، عبر وضع نقاط تفتيش والبحث عن الاسلحة غير المرخصة".

واكد خوشناو ان هذه القوات يحق لها البحث عن الأسلحة غير المرخصة، في أي مكان يختارونه.

وتابع  انه "تم اعلام استعلامات المستشفيات بضرورة اتخاذ الإجراءات ضد الذين يحملون أسلحة غير مرخصة ومصادرتها"، داعيا المواطنين الى "التعاون مع الحكومة في حملة وطنية والمبادرة بتسليم الاسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم الى الجهات المعنية".

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