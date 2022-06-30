بعد إغلاق أماكن بيعها.. داخلية كوردستان تلاحق المتاجرة بالأسلحة عبر الإنترنت

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الخميس عن توجيه الأجهزة الأمنية بملاحقة بيع السلاح عبر الإنترنت، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور وزارة الداخلية بإغلاق أماكن بيع وشراء الأسلحة، كما حث المواطنين على تسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حوادث إطلاق النار في مناطق متعددة من الإقليم، ومنها الحادثة التي أودت بحياة أستاذين جامعيين في أربيل.

وقال ريبر أحمد في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن جميع الأماكن التي تباع فيها الأسلحة "ستُغلق سواء كانت قانونية أو غير قانونية".

وأضاف أن حوادث إطلاق النار والقتل بالأسلحة "تزايدت خلال هذه الفترة"، مشيراً إلى أن عملية إغلاق أماكن بيع السلاح ستكون شاملة في أنحاء الإقليم كافة.

وتابع "سيتم تنفيذ العملية في جميع المحافظات لحين تنفيذ القانون الجديد الخاص بحمل السلاح".

وقال أحمد إن التعليمات الجديدة ستصدر الأسبوع المقبل، وسيتم من خلالها تنظيم الأماكن التي تباع فيها الأسلحة "بآلية جديدة وطريقة قانونية".

وتعتزم وزارة داخلية إقليم كوردستان تنظيم عملية بيع الأسلحة بنظام إلكتروني.

وقال أحمد بهذا الصدد "سيُنظم التعامل مع السلاح في إقليم كوردستان بايومترياً".

وفيما يتعلق بتسليم أسلحة المواطنين، أشار أحمد إلى أن مراكز الشرطة ستتولى استلامها، وقال "من يسلّم سلاحه إلى الحكومة سيتم تعويضه".