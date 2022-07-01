اردوغان يُحذّر: انضمام فنلندا والسويد الى "الناتو" غير مضمون

أربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن قبول انضمام فنلندا والسويد في حلف الناتو غير مضمون، إذا لم تف الدولتان بوعودهما لأنقرة.

وقال إن البرلمان التركي لن يصادق على طلبي الدولتين إذا لم تظهرا تضامنا مع أنقرة بـ"الفعل لا بالقول".

ودأبت تركيا على اتهام الدولتين بإيواء كورد تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وقال وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، إن أي قرار يتعلق بتسليم كورد، سوف تتخذه محاكم مستقلة، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، والتي وقعت عليها السويد وفنلندا وتركيا، بحسب ما أفادت "بي بي سي".

وأعلنت السويد وفنلندا عن رغبة في الانضمام إلى حلف الناتو، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المرجح إبداء موافقة سريعة من الحلف على مساعيهما، إلى أن أعرب أردوغان عن مخاوفه.

ويوم الخميس، أوضح الرئيس التركي مجددا أن بإمكانه منع مساعي الدولتين. وطالب برفع حظر على بيع الأسلحة، فُرض ردا على التوغل العسكري التركي في سوريا عام 2019.

وجاء تحذير أردوغان في ختام قمة الناتو، التي دعا فيها الحلف دولتي الشمال الأوروبي رسميا للانضمام إلى التكتل المؤلف من 30 دولة.

ويبدو أن مذكرة التفاهم المؤلفة من عشر نقاط، والتي وقعت عليها الأطراف الثلاثة على هامش قمة حلف الناتو، يوم الثلاثاء تعالج الكثير من مخاوف أردوغان.

ولذا، تراجع أردوغان عن معارضته لمساعي انضمام الدولتين للناتو، وعقد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعقبه تعهد ببيع طائرات حربية جديدة إلى تركيا.

وعلى الرغم من ذلك قال الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي، عُقد بالتزامن مع ختام القمة، إن مذكرة التفاهم لا تعني أن تركيا ستوافق تلقائيا على ضم الدولتين للحلف.

ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبات انضمام دول جديدة للحلف والتصديق عليها من برلماناتها.

وحذر أردوغان من أن سلوك السويد وفنلندا مستقبلا سيحدد إذا كان سيحيل طلبهما إلى البرلمان التركي للتصديق عليه من عدمه.

وقال "إذا قامت (الدولتان) بواجباتهما، فسوف نحيلها (مذكرة التفاهم) إلى البرلمان. وإذا لم تف (الدولتان) بها، فغير وارد فعل ذلك".

واتهم مصدر دبلوماسي غربي في قمة الناتو أردوغان بالضلوع في "الابتزاز"، وقال أردوغان إنه يتوقع تنفيذ الاتفاق "ليس بالقول فحسب، بل بالفعل أيضا".