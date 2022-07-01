الأنواء العراقية تتوقع تصاعدا للغبار وارتفاعا بدرجات الحرارة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الاحد سيكون صحواً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، بينما سترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضح أن "طقس البلاد ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سيكون صحواً حاراً ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".