السلطات الأمنية في إقليم كوردستان تواصل حملة ضبط الأسلحة غير المرخصة

أربيل (كوردستان 24)- تواصل السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، حملتها لضبط الأسلحة غير المرخصة، وإغلاق المحال والأسواق التي يتم فيها بيع السلاح.

وقال العميد في القوات الأمنية، كامران هورامي، لكوردستان 24، ان "الحملة مستمرة في الشوارع والأماكن العامة، وقد تم وضع العديد من نقاط التفتيش، لهذا الغرض".

وأضاف انه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة غير المرخصة، على السيطرات والحواجز الأمنية، مشيرا الى ان الحملة متواصة خلال الليل والنهار وفي كافة الأماكن.

من جهته اعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان، إن اللجنة المشتركة مع القوات الأمنية ستقيم نقاط تفتيش داخل المدن وخارجها لضبط الأسلحة غير المرخصة.

وأضاف أنه اعتبارا من يوم الخميس تقرر تكليف مديرية أسايش السليمانية والوحدات الإدارية بإغلاق كافة المحلات والأسواق التي تباع فيها الأسلحة وتعليق جميع التعاملات بالأسلحة.

واكد أنه سيتم الاستيلاء على أي سلاح غير قانوني في الأسواق وفي المؤسسات وأي مكان آخر على الفور وتكليف جميع الوحدات الإدارية والمكاتب ذات الصلة بالعمل اللازم.

وأعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد يوم الخميس عن توجيه الأجهزة الأمنية بملاحقة بيع السلاح عبر الإنترنت، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور وزارة الداخلية يوم الخميس، بإغلاق أماكن بيع وشراء الأسلحة، كما حث المواطنين على تسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حوادث إطلاق النار في مناطق متعددة من الإقليم، ومنها الحادثة التي أودت بحياة أستاذين جامعيين في أربيل.