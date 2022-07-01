بالصور | مصرع شاعرين شعبيين في تصادم مميت وسط بغداد

أربيل (كوردستان 24)- لقي الشاعران الشعبيان زيد السومري وعلي مهدي مصرعهما في حادث سير مأساوي وسط بغداد، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وقالت المديرية العامة للمرور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن الحادث أودى بحياة شخصين وإصابة ثالث بجروح متفاوتة.

وسرعان ما أشار ناشطون إلى أن الضحيتين هما الشاعران الشعبيان السومري ومهدي.

ولم تذكر مديرية المرور أسباب الحادث على وجه التحديد.

ووقع الحادث فجر اليوم جراء تصادم سيارتين إحداهما سقطت في نهر دجلة مما ألحق بها "أضراراً جسيمة" بعد ارتطامها بالجدار الحجري للنهر، وفق ما قاله شهود.

وتزايد معدل حوادث السير في بغداد التي تسير في شوارعها المتهالكة ما يصل إلى ثلاثة ملايين سيارة في ظل انعدام العلامات الضوئية.