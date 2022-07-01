وفاة حاج وحاجة من بغداد والمثنى بسكتة قلبية في الديار المقدسة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق اليوم الجمعة عن وفاة حاج وحاجة بسكتة قلبية في الديار المقدسة.

وقالت الهيئة في بيان إن علي طارش جاسم البيضاني (43 عاماً)، وهو حاج من بغداد، توفي في مكة المكرمة بعد تعرضه إلى سكته قلبية "مفاجئة".

وتوفيت الحاجة من محافظة المثنى عواطف نعيم مزهر (61 عاماً) في المدينة المنورة نتيجة إصابتها بسكتة قلبية بعد رقودها لأيام في المستشفى.

وأضافت الهيئة أن ذوي المتوفين "طالبوا بنقل جثمانهما الى العراق من اجل دفنهم هناك"، وأشارت إلى أنها "تجري كافة الإجراءات اللازمة" لنقل جثمانيهما إلى البلاد.

وفي أواخر الشهر المنصرم، توفي الحاج محمد عبيد عبوسي (60 عاماً)، وهو من أهالي محافظة واسط، إثر تعرضه لإصابة بجلطة دماغية

يأتي هذا بينما بدأ ضيوف الرحمن بالتدفق إلى مكة المكرمة، وقد أدى المئات منهم الطواف حول الكعبة مرتدين ملابس الإحرام، فيما كان بعضهم يمسك مظلات لتقيهم من حرارة الشمس اللافحة.

وسمحت السعودية هذا العام بدخول حجاج من خارجها، بعد أن اقتصر الحج في الموسمين الماضيين على بضعة آلاف من السعوديين والمقيميين إثر تفشي فيروس كورونا.

ويمكن لمليون شخص فقط أداء الحج هذا العام.