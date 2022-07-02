"بعقد طويل الأمد" صلاح يجدد عقده مع فريقه ليفربول

أربيل (كوردستان 24)- وقع النجم المصري محمد صلاح عقداً جديداً "طويل الأمد" مع ناديه ليفربول الإنكليزي إثر توصله لاتفاق معه بعد نحو عام من المفاوضات الشاقة.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل العقد الجديد ولكن تقارير صحافية أشارت إلى أن صلاح سيبقى مع "الريدز" حتى حزيران/يونيو عام 2025، وسيتقاضى مبلغا يتراوح بين 350 أو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأضافت التقارير بأن وفدا يضم المدير الرياضي الجديد لليفربول جوليان ورد كان قد توجه إلى مصر حيث يقضي صلاح إجازته، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد قبل التوقيع عليه.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي "شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيراً أنجز كل شيء".

وأضاف: "استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد أن حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل".

وتابع: "لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز أربعة ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقيا في الهواء الطلق أمام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".

وكذلك رحب مدربه الألماني يورغن كلوب بتجديد عقد "الملك المصري".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

المصدر: فرانس 24