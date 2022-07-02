"الجسر الثالث" يخنق الموصل والمحافظ يقرر تعطيل الدوام غداً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري اليوم السبت عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب الازدحام الناجم عن أعمال صيانة أحد جسور الموصل.

وتشهد الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، ازدحاماً كبيراً بسبب إغلاق الجسر الثالث بسبب الصيانة وإعادة إكسائه على الرغم من مضي نحو عام على افتتاحه.

ويعتبر الجسر الثالث المسار الوحيد بالنسبة للحافلات والشاحنات مما جعل الوضع يتفاقم أكثر في المدينة التي تضررت بنيتها التحتية بفعل الحرب بين داعش وقوات الأمن.

وكتب الجبوري على صفحته في فيسبوك، أن إعلان العطلة اُتخذ "نظراً للزخم الحاصل في التنقل بين جانبي الموصل بسبب أعمال الصيانة في الجسر الثالث".

وأشار إلى أن العطلة تستثني الدوائر الخدمية "وذلك ليتسنى للكوادر العاملة في الجسر إنهاء أعمالها وإعادة افتتاح الجسر فور إنجاز أعمال الصيانة".

ويرتبط جانبا الموصل بعدة جسور دُمرت بالكامل للفترة ما بين 2014 لغاية 2017 قبل أن يعاد افتتاح الجسرين "العتيق" والحرية" عام 2018، ثم الجسر الثالث عام 2021.

ولا يزال الجسر الرابع والخامس قيد الإعمار.