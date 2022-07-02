إيران تحقق نقلة في قيمة "صادرات الجوار" والعراق على رأس اللائحة

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات الإيرانية اليوم السبت إن طهران حققت زيادة في قيمة السلع المصدّرة إلى دول الجوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتحتفظ بغداد بعلاقات اقتصادية متينة مع طهران منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لدرجة أن البضائع الإيرانية باتت الأكثر رواجاً في الأسواق العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية سيد روح إله لطيفي قوله إن حجم التبادل التجاري في الربع الأول من العام الجاري بين إيران و15 دولة "سجّل 12 ملياراً و363 مليون دولار".

وأضاف أن 51 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات البلاد غير النفطية في الفترة عينها كانت من نصيب دول الجوار بقيمة بلغت 6.7 مليار دولار وبزيادة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وأوضح أن خمس دول، هي العراق وتركيا والإمارات وأفغانستان وسلطنة عمان، "شكلت الوجهات الرئيسية للصادرات الإيرانية في هذه الفترة".

ويصل حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى 12 مليار دولار سنوياً، فيما تتطلع طهران إلى رفعه لنحو 20 مليار دولار وسط التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية.