بخطة جيدة و16 مليون كتاب.. كوردستان تبدأ استعدادات مبكرة للعام الدراسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد اليوم السبت عن جهوزية خطة العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى المباشرة بطباعة 16 مليون نسخة من الكتب المنهجية للمراحل كافة.

وقال حمه سعيد في بيان إن خطة وزارته للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ستمضي "على نحو جيد" وسيشرع بتنفيذها المسؤولون التربويون والمشرفون والمديرون والمعاونون والمعلمون.

وتابع "سنطبع نحو 16 مليون كتاب جديد".

وأشار حمه سعيد إلى أن نصف كمية هذه الكتب طُبعت الآن، على أن توزّع جميعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد لمختلف المراحل الدراسية.