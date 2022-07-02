ناسا تكشف السر.. صاروخ يرتطم بالقمر ويترك فجوة "حيّرت العلماء"

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت صورة نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) موقع تحطم الصاروخ المجهول الذي ارتطم بأحد الجوانب البعيدة للقمر قبل نحو أربعة أشهر.

ويتضح من خلال الصورة التي نشرتها ناسا في حسابها على موقع تويتر فجوة ثنائية غريبة "حيّرت العلماء"، كما عبّرت عنه وسائل إعلام عالمية.

وتسبب حطام الجسم الغريب بفجوتين متداخلتين حيث وصلت سرعته إلى 9290 كم/ ساعة تقريبا لدى الاصطدام، وفقاً لوكالة ناسا.

After a rocket body impacted the Moon last year, NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter was able to snap a surprising view of the impact site. Unexpectedly, the crater is actually two craters and may indicate that the rocket body had large masses at each end: https://t.co/WtMAFrNkUw pic.twitter.com/hcoYPxlm8z — NASA 360 (@NASA360) June 27, 2022

ولا يزال الجسم مجهول المصدر لغاية الآن، فيما زادت الحفر المزدوجة غموضاً آخر حول هذه المركبة، التي بدأ علماء ناسا بمتابعتها منذ مطلع العام الجاري، وتنبأوا باصطدامها في الجانب البعيد من القمر في غضون أشهر قلائل، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعبّر العلماء في بادئ الأمر عن اعتقادهم بأن الجسم الغرب يعود إلى أجزاء من صاروخ (فالكون إكس) الذي أطلقته شركة سبايس قبل سبع سنوات.

وخلصت التحليلات اللاحقة للبيانات المدارية إلى أن الجسم هو الجزء العلي من صاروخ (تشانغي 5 تي-1) الصيني الذي أُطلق قبل ثماني سنوات.