ناسا تكشف السر.. صاروخ يرتطم بالقمر ويترك فجوة "حيّرت العلماء"

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت صورة نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) موقع تحطم الصاروخ المجهول الذي ارتطم بأحد الجوانب البعيدة للقمر قبل نحو أربعة أشهر.

ويتضح من خلال الصورة التي نشرتها ناسا في حسابها على موقع تويتر فجوة ثنائية غريبة "حيّرت العلماء"، كما عبّرت عنه وسائل إعلام عالمية.

وتسبب حطام الجسم الغريب بفجوتين متداخلتين حيث وصلت سرعته إلى 9290 كم/ ساعة تقريبا لدى الاصطدام، وفقاً لوكالة ناسا.

After a rocket body impacted the Moon last year, NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter was able to snap a surprising view of the impact site. Unexpectedly, the crater is actually two craters and may indicate that the rocket body had large masses at each end: https://t.co/WtMAFrNkUw pic.twitter.com/hcoYPxlm8z