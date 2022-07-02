أمن

بالفيديو | "العمال" يستهدف مقراً تركياً في محيط العمادية بمحافظة دهوك

أغارت الطائرات الحربية التركية على المناطق المحيطة بكل من العمادية وشيلادزي وسيريي وكواني
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سبق أن اتهمت حكومة إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني بالتمترس في القرى
سبق أن اتهمت حكومة إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني بالتمترس في القرى
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أربيل (كوردستان 24)- تعرضت قاعدة عسكرية تركية اليوم السبت إلى هجوم صاروخي شنه حزب العمال الكوردستاني في محيط بلدة العمادية بمحافظة دهوك، حسبما قاله مسؤول محلي.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني- ومعقله جبال قنديل- صراعاً دموياً ضد أنقرة منذ عقود مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.

وقال وارشين سلمان قائممقام قضاء العمادية في تصريح لكوردستان 24، إن حزب العمال الكوردستاني استهدف المقر العسكري التركي بعد ظهر اليوم قرب قرية "لاتكا" عند حدود شيلادزي.

وتابع "لا نملك أي معلومات فيما لو كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية".

وبعد الحادث بقليل، أغارت الطائرات الحربية التركية على المناطق المحيطة بكل من العمادية وشيلادزي وسيريي وكواني، بحسب المسؤول نفسه.

وتسبب القتال الدائر بين حزب العمال والجيش التركي في تلك المناطق الحدودية، بإخلاء مئات القرى وإلحاق خسائر بشرية ومادية جمة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد طالبت حزب العمال مراراً بمغادرة القرى الحدودية بعدما تحولت إلى مسرح لأعمال العنف بينه وبين الدولة التركية.

ولا يزال حزب العمال الكوردستاني يرفض دعوات حكومة إقليم كوردستان وغالباً ما ينتهك قوانينها ويهاجم الأجهزة الرسمية في الإقليم.

وسبق أن اتهمت حكومة إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني بالتمترس في القرى وتحويل سكانها إلى دروع بشرية خلال المعارك مع تركيا.

شارك في التغطية مسعود محمد

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