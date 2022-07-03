اقتصاد

تراجع الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

author_image سوار أحمد
العراق النفط الصادرات أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، ان الصادرات النفطية العراقية، تراجعت إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي لتصل الى متوسط 76 الف برميل يوميا.

وذكرت الإدارة في تقرير، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.162 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 146 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.308 ملايين برميل يوميا".

وأشارت الى ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 76 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 100 الف برميل يوميا".

ولفتت الإدارة الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 2.887 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 743 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 701 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 215 الف برميل يوميا".

وبحسب ما أفادت الإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 209 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 201 الف برميل يوميا، ، ومن ترينداد توباغو بمعدل 71 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 59 الف برميل يوميا فيما لم يتم استيراد اي كمية من روسيا".

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