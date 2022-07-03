احتراق مئات الأشجار في إحدى قرى السليمانية والتحقيقات جارية

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية اليوم الأحد، باحتراق مئات الأشجار، في إحدى القرى بمحافظة السليمانية، فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادثة.

وقالت المديرية في بيان، ان نحو 500 شجرة من الأشجار المثمرة، احترقت في قرية (بيستانسوور) في ناحية "عربت".

وأضاف ان مفارز مركز شرطة الغابات والبيئة، هرعت الى مكان الحادث.

وأشار البيان إلى تنظيم ملف تحقيق بالحادثة وتسليمه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والعثور على المتهم الرئيسي بوقوع الحادثة.

وتعرضت مساحات من الأراضي في محافظة السليمانية الى حرائق مماثلة في موسم الصيف الماضي إلى مما أدى إلى إحتراق آلاف من الأشجار والنباتات الطبيعية.