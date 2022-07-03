صحة وبیئة

الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لحالة الطقس ومحافظة عراقية تسجل نصف درجة الغليان

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأحد، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل محافظة البصرة يوم غد الاثنين نصف درجة الغليان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الهيئة، ان "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ومغبراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق لتصل في محافظة البصرة الى نصف درجة الغليان".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وبين أن "طقس البلاد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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