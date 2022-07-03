مطار بغداد الدولي يعلق رحلاته الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الأحد، تعليق حركة الملاحة الجوية وذلك بسبب سوء حالة الطقس وتراجع مدى الرؤية الى مستويات منخفضة جدا.

وذكرت الإدارة في بيان إنها "تود أن توضح لمسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار كافة عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 450 مترا".

واكدت أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.

وعلق مطار بغداد تسيير الرحلات الجوية، أكثر من مرة بسبب حالة الطقس، منذ شهر نيسان ابريل الماضي.