سیاسة

مسرور بارزاني ونائب القائد العام لقوات التحالف يبحثان إصلاحات وزارة البيشمركة

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني التحالف الدولي اصلاحات وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 3 تموز (يوليو) 2022، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس.

وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب، إلى جانب مناقشة تطورات الوضع في العراق وسوريا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في سبيل التصدي للتهديدات الإرهابية وإحلال الاستقرار في العراق.

كذلك تناول اللقاء الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة، فضلاً عن أهمية استمرار الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقوات البيشمركة.

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