بالصور | "شاحنة رمل" تصطدم بقطار وتخرجه عن الخدمة والنقل تكشف الأسباب

أربيل (كوردستان 24)- تعرض قطار مخصص لنقل المسافرين إلى حادث تصادم على السكة الحديدية التي تربط البصرة ببغداد، حسبما ذكرت وزارة النقل العراقية.

ووقع حادث التصادم لدى محاولة الشاحنة المحملة بالرمل تجاوز سكة الحديد بينما كان القطار قادماً من البصرة باتجاه بغداد الليلة الماضية.

وقالت وزارة النقل في موقعها الإلكتروني إن شاحنة الرمل تسببت في الحادث بسبب "المعابر غير النظامية على خطوط السكك".

وأضافت أن "القطارات تتعرض يومياً إلى ظواهر سلبية غير حضارية"، مشيرة بذلك إلى المعابر غير النظامية ورمي الحجارة من جانب الأطفال في بعض الأماكن.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة "أخذت بالاستفحال والتجاوز على محرمات السكك وقد تسببت بالضرر الكبير في انسيابية سير القطارات، بالإضافة الى الحوادث المتكررة لقطارات البضائع والمسافرين".

ولا تزال البنية التحتية لقطاع القطارات في العراق متداعية، وهي بحاجة الى الأموال بشدة لإعادة تجديدها وتأهيلها وإنشاء سكك حديدية أخرى.

وكان العراق يمتلك قبل نحو ثمانية عقود ما يصل إلى 2000 كيلومتر من السكك الحديدية موزعة بين المدن وتمتد الى مدينة إسطنبول التركية.

غير أن تاريخاً من الحروب والصراعات والحصار الاقتصادي في البلاد، جعل قطاع القطارات يتراجع على نحو رهيب. ولا تزال الخدمة متوفرة من بغداد إلى المدن الجنوبية وإلى الفلوجة.