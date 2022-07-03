صحة وبیئة

الكوليرا يستشرس وسط تفشي كورونا و"الحمى النزفية" يرفع ضحاياه في العراق

شملت الإحصائية التي أصدرتها وزارة الصحة الاتحادية محافظات إقليم كوردستان
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يكافح العراق موجة قاسية من كورونا مع تفشي الكوليرا والحمى النزفية على حد سواء
يكافح العراق موجة قاسية من كورونا مع تفشي الكوليرا والحمى النزفية على حد سواء
العراق العراق الكوليرا الحمى النزفية كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية العراقية مساء اليوم الأحد تسجيل 21 إصابة بمرض الكوليرا، بالإضافة إلى ثلاث حالات مؤكدة بمرض الحمى النزفية.

الكوليرا

أظهرت أحدث بيانات لوزارة الصحة تسجيل 10 إصابات في كركوك وسبع حالات في ذي قار وثلاث في بغداد وإصابة واحدة في واسط.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بمرض الكوليرا إلى 160 إصابة منها 80 في كركوك و39 في بغداد و13 في ذي قار و10 في كل من السليمانية بإقليم كوردستان وديالى واثنتين في بابل وواسط وإصابة واحدة في النجف.

وتوفي شخصان فقط نتيجة مرض الكوليرا أحدهما في بغداد والآخر في كركوك، وذلك منذ ظهور المرض في الأشهر القليلة الماضية.

فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة العراقية إن مختبراتها سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 2364 إصابة بالوباء من دون تسجيل وفيات.

وبالإصابات الجديدة، يكون الإجمالي قد ارتفاع إلى 2,356,264 إصابة منها 25243 وفاة، حسب آخر تحديث وبائي للسلطات العراقية.

الحمى النزفية

سجل العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاث إصابات بالمرض منها حالتا وفاة، ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 230 حالة بينها 38 وفاة.

وجاءت محافظة ذي قار بالمرتبة الأولى بواقع 93 إصابة إجمالية منها 21 حالة وفاة، ثم ميسان 28 إصابة مع تسجيل وفاتين. وحلّت واسط ثالثاً بـ24 إصابة بينها وفاتان فيما سجلت بابل 18 حالة بضمنها حالتا وفاة. كما سجلت المثنى 13 إصابة منها خمس وفيات.

وفي الديوانية، فقد بلغ الإجمالي 10 إصابات من دون وفيات، وفي بغداد 14 إصابة منها ثلاث وفيات. أما في كربلاء فتم تسجيل 8 حالات وفي البصرة ست إصابات ونينوى أربع حالات.

كذلك شملت الإحصائية التي أصدرتها وزارة الصحة الاتحادية محافظات إقليم كوردستان إذ سُجلت 3 إصابات وحالة وفاة في أربيل، وإصابة واحدة في دهوك.

 وسجلت كركوك 3 إصابات وحالة وفاة، فيما سجلت النجف إصابتين والأنبار إصابة واحدة. وسجلت ديالى وفاة واحدة من بين إصابتين مؤكدتين بالمرض.

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