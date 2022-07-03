أمن

ذعر في كوبنهاغن.. هجوم ببندقية صيد يخلف ضحايا في أكبر مراكز التسوق

لم ترد على الفور أي تفاصيل إضافية عن أعداد الضحايا
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سادت الفوضى مركز التسوق - صورة: EPA
سادت الفوضى مركز التسوق - صورة: EPA
العالم الدنمارك ضحايا فيلدز

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الشرطة الدنماركية مساء الأحد بسقوط عدد من القتلى في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز للتسوق في العاصمة كوبنهاغن.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهاً به بالحادث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سورين توماسن قائد شرطة كوبنهاغن قوله إن المشتبه به "دنماركي" يبلغ من العمر 22 عاماً.

ولم ترد على الفور أي تفاصيل إضافية عن أعداد الضحايا.

لكن وكالة رويترز أشارت إلى أن الحادث أسفر عن سقوط "عدة قتلى" إضافة إلى العديد من الجرحى.

وليس من الواضح بعد معرفة دوافع الهجوم، إلا أن توماسن لم يستبعد أن يكون "عملاً إرهابياً".

وتحدث شهود عيان عن حالة من الذعر بين المتسوقين حيث دوى إطلاق نار داخل مركز فيلدز التجاري في جنوب المدينة.

وقالت إميلي جيبسين لصحيفة يولاندس بوستن "لم نكن تعرف ما الذي كان يحدث. فجأة سادت الفوضى في كل مكان".

وقال شاهد آخر يدعى مهدي الوزني للقناة الدنماركية الثانية إن مطلق النار كان يحمل "بندقية صيد".

ويعد فيلدز أكبر مركز تسوق في الدنمارك، حيث يضم أكثر من 140 متجراً ومطعماً.

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