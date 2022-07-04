خلال 24 ساعة.. زلزال ثان يضرب شمال إيران

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال ثان مدينة لنكرود بمحافظة كيلان شمال إيران مساء الأحد، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، كان الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء، بأن "الزلزال وقع مساء الأحد، ومركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.383 والطول الشرقي 50.258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض".

ويأتي الزلزال بعد 24 ساعة على زلزال بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة مصيري جنوبي إيران، ولم يسفر عن أي خسائر، في وقت لم ترد فيه أي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن الحادث.