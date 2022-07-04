سیاسة

الجيش البريطاني يفتح تحقيقا بعد اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب

author_image سوار أحمد
العالم بريطانيا وزارة الدفاع اختراق حسابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد، فتح تحقيق في اختراق حسابات الجيش البريطاني على موقعَي تويتر ويوتيوب.

ونشرت الوزارة على "تويتر" "نحن على عِلم بخرق لحسابات الجيش على تويتر ويوتيوب والتحقيق جار". 

وأضافت "يأخذ الجيش أمن المعلومات على محمل الجد ونحن بصدد معالجة المشكلة. حتى يكتمل تحقيقهم، سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات".

وظهرت فيديوهات حول العملات المشفرة وصور لرجل الأعمال إيلون ماسك على قناة الجيش على يوتيوب، بينما أعاد الحساب الرسمي للجيش على تويتر تغريد عدد من الرسائل المتصلة بالرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تي."

   واعتذر الجيش البريطاني عن هذا "الانقطاع الموقّت" لمنشوراته، قائلا "سنجري تحقيقا كاملا ونستخلص العبَر من هذا الحادث".

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