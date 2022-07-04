سیاسة

مسؤولة أمريكية تؤكد دعم بلادها لإقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني باربرا ليف اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان.

وجاء ذلك يوم الأحد، في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط على حسابها في تويتر أن ليف أكدت "على دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان قوي، كجزء من عراق موحد ومزدهر وديمقراطي".

وبحث رئيس إقليم كوردستان وباربرا ليف، خلال الاتصال، آخر التطورات السياسية في العراق.

كما أخبرت باربرا رئيس إقليم كوردستان أنها تأمل في زيارة أربيل قريبا.

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