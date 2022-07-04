استعدادات في السعودية لاستقبال مليون حاج في أكبر موسم منذ جائحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- تستعد السعودية لاستقبال مليون حاج لأداء الفريضة التي يتوجب على كل مسلم قادر أن يؤديها مرة واحدة على الأقل، منهم 850 ألفا من الخارج، حيث أعلنت الأحد عن وصول 650 ألف حاج حتى الآن، في ظل تخفيف القيود المرتبطة بتفشي وباء كورونا، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير.

ففي 2019، شارك نحو 2,5 مليون حاج من أنحاء العالم في أداء المناسك، وهو عدد تراجع إلى 60 ألف واقتصر على المواطنين والمقيمن الملقحين من داخل المملكة في 2021، مقابل بضعة آلاف في 2020.

عادت شوارع مدينة مكة المكرمة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيضاء الإثنين قبل انطلاق مناسك الحج هذا الأسبوع، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي ظل قيود مخففة للوقاية من وباء كوفيد-19، تستعد المملكة الصحراوية لاستقبال مليون مسلم لأداء فريضة الحج، بينهم 850 ألفا من خارج السعودية. وقالت السلطات الأحد أن 650 ألف حاج وصلوا حتى الآن.

واقتصر الحج في العامين الماضيين على سكان المملكة وحدها، لكن حجاج الخارج عادوا إلى المدينة هذا العام، ما زاد من آمال أصحاب الأعمال في التعافي من الخسائر التي لحقت بهم خلال موسمي 2020 و2021.

ووضعت لافتات ترحيب بالحجاج في الشوارع والساحات الرئيسية والأزقة، فيما انتشر عناصر الأمن بشكل مكثف في كل أرجاء المدينة.