هيئة الأنواء الجوية تتوقع تصاعدا للغبار بدءا من يوم غد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول في اقسامها الغربية الى مغبر بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً يتحول في اقسامها الغربية الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية فيها، ولاتغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى و الجنوبية سيكون صحوا مع غبار خفيف في أقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع غبار خفيف يتحول في أقسامها الشمالية والغربية الى مغبر بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر في اقسامها الغربية بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف يتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "الطقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحوا مع غبار خفيف يتحول بعد الظهر الى مغبر في اقسامها الشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف يتحول بعد الظهر الى مغبر في اقسامها الجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".