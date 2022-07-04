ارتفاع صادرات العراق النفطية خلال شهر حزيران

أربيل (كوردستان 24)- وفق ما أفادت بيانات وزارة النفط، فإن الصادرات النفطية العراقية، ارتفعت الى 3.373 ملايين برميل في اليوم في حزيران وبنسبة بلغت اكثر من 2% مقابل 3.300 ملايين برميل في اليوم في أيار.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت بنسبة 2.21٪ على أساس شهري في حزيران، وسط زيادة حصة أوبك +.

وبلغت صادرات الموانئ النفطية الجنوبية 3.266 ملايين برميل يوميا في حزيران، بارتفاع 2.38٪ عن الشهر السابق.

أما صادرات خام كركوك فقد بلغت عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 97 ألف برميل يوميا وهو نفس الكميات التصديرية للشهر السابق.

كما ارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.651 ملايين برميل في اليوم في اب من 4.580 ملايين برميل في اليوم في تموز حيث واصلت المجموعة تخفيف قيود إنتاج النفط.