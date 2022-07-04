مسرور بارزاني يوافق على تخصيص أكثر من 3 مليار ونصف المليار دينار لمشاريع خدمية بكرميان

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من 3 مليار ونصف المليار دينار، لتنفيذ مشاريع كهربائية لمجموعة قرى في إدارة كرميان المستقلة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، ان رئيس حكومة الإقليم وافق على تخصيص 3 مليار و627 مليونا و836 ألف دينار، لتنفيذ مشروع توصيل الكهرباء الى 25 قرية في إدارة كرميان المستقلة.

واكد البيان ان المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، وعلى نفقة وزارة الكهرباء.