سیاسة

مسرور بارزاني يوافق على تخصيص أكثر من 3 مليار ونصف المليار دينار لمشاريع خدمية بكرميان

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مشروع خد ادارة كرميان

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من 3 مليار ونصف المليار دينار، لتنفيذ مشاريع كهربائية لمجموعة قرى في إدارة كرميان المستقلة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، ان رئيس حكومة الإقليم وافق على تخصيص 3 مليار و627 مليونا و836 ألف دينار، لتنفيذ مشروع توصيل الكهرباء الى 25 قرية في إدارة كرميان المستقلة.

واكد البيان ان المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، وعلى نفقة وزارة الكهرباء.

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