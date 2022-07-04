كورونا في العراق.. حصيلة قياسية جديدة ولا بوادر عن عودة الكمامات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين تسجيل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة قياسية تسجلها البلاد منذ أشهر عديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن من بين الإصابات المتصاعدة سُجلت أربع وفيات في كل من محافظات بغداد وكركوك والبصرة وميسان.

وتصدرت بغداد بأعداد الإصابات بأكثر من ألف إصابة، ثم جاءت عاصمة إقليم كوردستان أربيل ثانياً، وحلت واسط ثالثاً ثم دهوك رابعاً.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2,359,755 حالة منها 25,247 وفاة، منذ أن تفشى الوباء في البلاد البالغ عددها قرابة 40 مليون نسمة.

وعلى الرغم من التفشي السريع لفيروس كورونا لم تتخذ السلطات العراقية أي قيود وقائية جديدة، بما في ذلك فرض الكمامات منذ أن رفعت تلك التدابير في الأشهر القليلة الماضية.

يأتي هذا بينما يكافح العراق لاحتواء انتشار وباء الكوليرا ومرض الحمى النزفية الذي حصد عشرات الأرواح في العديد من المناطق منذ مطلع العام الجاري.