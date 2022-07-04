اقتصاد

الكاظمي يبدي تفاؤله بالجهود الإصلاحية ويتحدث عن "مستقبل واعد" للعراق

لا يزال الكثير من العراقيين يعانون من شظف العيش، ولطالما شهدت البلاد احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية
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رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي
العراق العراق الكاظمي البنك الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تفاؤله بالجهود الإصلاحية التي تقودها حكومته في القطاع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، وأشار إلى أن العراق ينتظره "مستقبل واعد".

وأدلى الكاظمي بهذا الحديث خلال لقائه الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان بمناسبة انتهاء مهام عمله، وفق ما أصدره مكتب رئاسة الوزراء.

وقال الكاظمي إن الحكومة العراقية "عاقدة العزم على المُضي في الإصلاحات؛ من أجل توفير سبل معاشية أفضل للشعب العراقي".

وأضاف أن الجهود الإصلاحية التي تبنتها الحكومة "قد بدأت تؤتي ثمارها الملموسة" عبر المؤشرات الاقتصادية التي تنشرها المنظمات الدولية.

وقال إنه واثق بـ"المستقبل الاقتصادي الواعد للعراق الذي ستقوده الأجيال الشابة".

هذا وقال نعمان إن الحكومة العراقية "قادرة" على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الصعبة.

ولا يزال الكثير من العراقيين يعانون من شظف العيش، ولطالما شهدت البلاد احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وبلغ بالعراقيين السيل الزبى حيث يعيش معظمهم في ظل أوضاع متدهورة وبنية تحتية متهالكة رغم ما تملكه بلادهم من ثروة نفطية هائلة.

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