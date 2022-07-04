اقتصاد

الإمارات تضاعف ميزانية ذوي الدخل المحدود إلى 7.6 مليار دولار

لتقديم المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم
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دولة الإمارات
دولة الإمارات
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإمارات اليوم الاثنين عن دعم مضاعف في برنامجها المخصص لمساعدة الأسر الإماراتية محدودة الدخل.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وجه بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"حيث تم مضاعفة ميزانيته إلى 7.6 مليار دولار.

يقدم هذا البرنامج عبر وزارة تنمية المجتمع و يشمل دعم الاحتياجات الأساسية للأسر الإماراتية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

ووضح البرنامج بأن الحكومة ستتحمل أيضاً "75 بالمئة من تضخم أسعار المواد الغذائية وذلك التزاماً منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم".

يأتي هذا بعدما ارتفعت أسعار الوقود من جديد في الإمارات سبقتها بذلك أسعار المواد الغذائية ايضاً.

وبحسب الوكالة فأن هذه الخطوة تأتي حرصاً من الدولة على دعم ذوي الدخل المحدود في جميع ارجاء الدولة.

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