غراهام متعهداً بـ"التزام غير محدود": نريد العراق لاعباً رئيسياً في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام اليوم الاثنين إن بلاده ملتزمة بدعم "غير محدود" لبغداد، وأشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تتطلع إلى أن يكون العراق لاعباً رئيسياً لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووصل غراهام على رأس وفد أمريكي إلى بغداد، وأجرى سلسلة مشاورات في جملة قضايا مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وأكد غراهام خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الالتزام غير المحدود بتقديم المساعدة طويلة الأمد للعراق، وتمكينه من تحقيق أولوياته الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور @LindseyGrahamSC والوفد المرافق له.وأعرب سيادته عن ترحيبه بالوفد وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، وبما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي. pic.twitter.com/zmO99zcB60 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 4, 2022

حديث السيناتور الأمريكي نقله بيان أصدره مكتب الكاظمي وقال فيه أيضاً إن بلاده "تتطلع إلى أن يكون العراق لاعباً رئيساً في الشرق الأوسط مرتكزاً على ديمقراطيته القوية وإصلاحاته الاقتصادية كعامل داعم للاستقرار الإقليمي والدولي".

كما التقى الوفد الأمريكي مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء كذلك التعاون الأمني من خلال دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب ومناقشة موضوع النازحين من النساء والأطفال والوضع الإنساني في مخيم الهول.

استقبل رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii عضوَ مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور @LindseyGrahamSC والوفد المرافق له. وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، والتعاون الأمني من خلال دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب... pic.twitter.com/p4sVXarpuc — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) July 4, 2022

ونقل بيان أصدره مكتب الحلبوسي عن غراهام تأكيده على "الدور الفاعل للعراق في تخفيف توترات المنطقة".

وقبل ذلك، أجرى غراهام مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح الذي أكد بدوره على "أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة ونزع فتيل الأزمات عبر الحوار".