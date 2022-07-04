سیاسة

غراهام متعهداً بـ"التزام غير محدود": نريد العراق لاعباً رئيسياً في المنطقة

تناول اللقاء كذلك التعاون الأمني من خلال دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب
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وصل غراهام على رأس وفد أمريكي إلى بغداد في وقت سابق من اليوم
وصل غراهام على رأس وفد أمريكي إلى بغداد في وقت سابق من اليوم
العراق العراق ليندسي غراهام الكاظمي برهم صالح محمد الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام اليوم الاثنين إن بلاده ملتزمة بدعم "غير محدود" لبغداد، وأشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تتطلع إلى أن يكون العراق لاعباً رئيسياً لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووصل غراهام على رأس وفد أمريكي إلى بغداد، وأجرى سلسلة مشاورات في جملة قضايا مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وأكد غراهام خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الالتزام غير المحدود بتقديم المساعدة طويلة الأمد للعراق، وتمكينه من تحقيق أولوياته الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية".

حديث السيناتور الأمريكي نقله بيان أصدره مكتب الكاظمي وقال فيه أيضاً إن بلاده "تتطلع إلى أن يكون العراق لاعباً رئيساً في الشرق الأوسط مرتكزاً على ديمقراطيته القوية وإصلاحاته الاقتصادية كعامل داعم للاستقرار الإقليمي والدولي".

كما التقى الوفد الأمريكي مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء كذلك التعاون الأمني من خلال دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب ومناقشة موضوع النازحين من النساء والأطفال والوضع الإنساني في مخيم الهول.

ونقل بيان أصدره مكتب الحلبوسي عن غراهام تأكيده على "الدور الفاعل للعراق في تخفيف توترات المنطقة".

وقبل ذلك، أجرى غراهام مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح الذي أكد بدوره على "أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة ونزع فتيل الأزمات عبر الحوار".

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