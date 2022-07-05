المرصد السوري: الحكومة السورية تجلب تعزيزات إلى الخطوط الأمامية في منبج

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من القوات الحكومية السورية، إلى نقاط التماس في منبج بريف حلب الشرقي وعين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وتضم التعزيزات عشرات قطع الأسلحة الثقيلة ودبابات، حيث شوهد رتل عسكري يتألف مما يزيد عن 50 عربة عسكرية توجهت من محافظة حلب نحو محافظة الرقة وعبرت جسر قرقوزاق، وفقًا لموقع 24، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022.

وأكد المرصد السوري أن الأرتال العسكرية تدخل تباعا من مناطق نفوذ حكومة دمشق في حلب إلى منبج عبر معبر التايهة شرق حلب. ووصل رتل كبير إلى محور قرية العريمة في ريف منبج، يتألف من عشرات الآليات، تمركز قرب نقاط التماس مع الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد ومقره بريطانيا، مطلع يونيو الماضي، استقدام قوات سورية تعزيزات عسكرية إلى مناطق نفوذها في ريف منبج الجنوبي بريف حلب الشرقي.

وتتألف التعزيزات من دبابات وأسلحة ثقيلة ونحو 500 جندي، وتمركزت القوات قرب قريتي تل أسود وحيمر الجيس ضمن المناطق المحاذية لمناطق قوات سوريا الديمقراطية.

واكد المرصد في 3 حزيران يونيو ان القوات الروسية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عسكرية تابعة لها في ريف منطقة منبج، شمال شرقي محافظة حلب، والمعروفة بقاعدة "السعيدية".