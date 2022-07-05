تسويق محصول القمح متواصل وإقليم كوردستان يستلم أكثر من 213 الفا طناً

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان نوزاد الشيخ كامل، ان استلام القمح من المزارعين مستمر.

وقال الشيخ كامل، في بيان، ان أكثر من 213 طناً من القمح، تم استلامه وتخزينه في صوامع القمح في إقليم كوردستان.

وأوضح انه حتى الرابع من شهر تموز الجاري، تم استلام 213 ألفا طناً و133 طناً و260 كيلوغراما من محصول القمح من المزارعين، حيث تم تخزينه في صوامع السليمانية وكرميان ورابرين.

كما تم استلام 98 الفا طناً و970 طناً و120 كيلوغراما، وإيداعه في صوامع أربيل.

واكد الشيخ كامل انه تم تخزين 43 طناً و342 طناً، و120 كيلوغراما من محصول الحنطة، وتخزينه في صوامع فايدة وشيخان وزاخو.

ودعا الشيخ كامل المزارعين الى تسليم قمحهم الى الصوامع، مؤكدا ان المزارعين سيتلقون أموالهم في ارقب وقت.