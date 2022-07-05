اقتصاد

تسويق محصول القمح متواصل وإقليم كوردستان يستلم أكثر من 213 الف طنا

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة التجارة والصنعة محصول القمح لصوامع

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان نوزاد الشيخ كامل، ان استلام القمح من المزارعين مستمر.

وقال الشيخ كامل، في بيان، ان أكثر من 213 طنا من القمح، تم استلامه وتخزينه في صوامع القمح في إقليم كوردستان.

وأوضح انه حتى الرابع من شهر تموز الجاري، تم استلام 213 ألف طنا و133 طنا و260 كيلوغراما من محصول القمح من المزارعين، حيث تم تخزينه في صوامع السليمانية وكرميان ورابرين.

كما تم استلام 98 الف طنا و970 طنا و120 كيلو غراما، وإيداعه في صوامع أربيل.

واكد الشيخ كامل انه تم تخزين 43 طنا و342 طنا، و120 كيلو غراما من محصول الحنطة، وتخزينه في صوامع فايدة وشيخان وزاخو.

ودعا الشيخ كامل المزارعين الى تسليم قمحهم الى الصوامع، مؤكدا ان المزارعين سيتلقون أموالهم في ارقب وقت.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف