6 قتلى على الأقل في إطلاق نار خلال استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 26 جريحا في إطلاق نار يوم الإثنين بالولايات المتّحدة، على حشد كان يشارك في استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في ولاية إيلينوي الأمريكية. وأعلنت السلطات أنّها أوقفت مساء الإثنين شابا يشتبه بأنّه مطلق النار.

وقال قائد شرطة مدينة هايلاند بارك قرب شيكاغو في ولاية إللينوي حيث وقع الهجوم، كريس أونيل إنّه "في الوقت الحالي، نُقل أكثر من 20 شخصا إلى مستشفى هايلاند بارك تمّ تأكيد وفاة ستّة منهم".

وأعلنت السلطات الأمريكية أنّها أوقفت مساء الإثنين شاباً يشتبه بأنّه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو.

وكانت الشرطة نشرت صورة للمشتبه به بدا فيها شاباً ذا وجه نحيل تغطّي الوشوم رقبته وقد عرّفت عنه بأنّه "يتحدّر من المنطقة".

وقالت الشرطة إنّ المشتبه به تسلّح ببندقية قويّة واعتلى سطح متجر حيث راح منه يطلق النار على أناس تجمّعوا للتفرّج على الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به الولايات المتحدة في الرابع من تموز/يوليو من كل عام.

وبعد إلقاء القبض على المطلوب، قال لو جوغمان قائد شرطة هايلاند بارك للصحافيين إنّ توقيفه تمّ "بدون مشاكل" في ختام عملية مطاردة قصيرة على الطريق السريع.

وبحسب شرطة هايلاند بارك، البلدة الفارهة الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان والبالغ عدد سكّانها 30 ألف نسمة، فإنّ المسلّح ما لبث أن ترجّل واستقلّ سيارة فضية اللون من طراز هوندا فيت ولاذ بالفرار.

وشارك مئات الشرطيين في عمليات البحث عن مطلق النار الذي أرفقت الشرطة صورته بتحذير قالت فيه للسكّان "عليكم بالتزام أقصى درجات الحيطة، هذا الرجل فارّ. إنّه يعتبر مسلّحاً وخطراً".