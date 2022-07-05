قصف تركي بطائرة مسيرة يستهدف قضاء مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان طائرة تركية مسيرة، استهدفت اليوم الثلاثاء، مخيم مخمور.

وأضاف المراسل، ان الطائرة المسيرة استهدفت منزلا في مخمور.

وأوضح ان القصف لم يسفر عن خسائر في الاوراح، بل اقتصر على الخسائر المادية.

ويأتي القصف تزامنا مع زيارة وفد أمني رفيع المستوى إلى قضاء مخمور قادما من بغداد.

ويضم المخيم المئات من الأسر الكوردية التي نزحت من تركيا منذ عقود، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات على الأراضي التركية.

ويقع المخيم على بعد 105 كيلومترات جنوب شرقي الموصل، و70 كيلومتراً غربي أربيل، وعلى بعد أكثر من 180 كيلومتراً عن الحدود العراقية التركية، داخل مدينة مخمور، وهي مركز قضاء مخمور العراقي الذي يتوسط أقضية الشرقاط والحويجة والموصل.