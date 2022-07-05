مسرور بارزاني لرومانوسكي: تطور كوردستان من مصلحة العراقيين وعلى بغداد دعم الازدهار لا العكس

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إن تطور الإقليم يصب في مصلحة العراقيين كافة، داعياً في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية إلى دعم عملية الازدهار في أي منطقة من العراق وليس خلق العقبات والعراقيل.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، حيث جرى التباحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الجانبين ناقشا كذلك حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ونقل البيان عن مسرور بارزاني تأكيده بأن "إقليم كوردستان مستعد دائماً لحل المشاكل العالقة مع بغداد بموجب الدستور، إلا أنه غير مستعد على الإطلاق للتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط أو ظرف".

وأوضح رئيس الحكومة أن تطور إقليم كوردستان يصب في مصلحة عموم المواطنين العراقيين، فيما يتحتم على الحكومة الاتحادية دعم ازدهار أي منطقة عراقية، لا أن تخلق العقبات والمشاكل.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن إقليم كوردستان يعد صديقاً وحليفاً قوياً للولايات المتحدة، كما شددت على ضرورة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، بحسب البيان.