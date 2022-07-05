كورونا.. "الموجة الخامسة" تسجل أعلى حصيلة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات بالموجة الوبائية الخامسة من فيروس كورونا.

وأعلن العراق في وقت سابق من العام الجاري دخول البلاد في موجة خامسة من الفيروس الوبائي بعد تسجيل تصاعد سريع بأعداد الإصابات اليومية.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة العراقية فقد تم تسجيل 4698 إصابة يومية في الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولم يتم تسجيل وفيات على مدار اليوم.

وتصدرت بغداد بأعداد الإصابات بواقع 1,954 إصابة، ثم جاءت عاصمة إقليم كوردستان أربيل ثانياً بـ339 إصابة، وحلت واسط ثالثاً بـ319 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على المناطق الأخرى.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2,364,453 حالة منها 25,247 وفاة، منذ أن تفشى الوباء في البلاد البالغ عددها قرابة 40 مليون نسمة.

ولم تتخذ السلطات العراقية لغاية الآن أي قيود وقائية جديدة، بما في ذلك فرض الكمامات منذ أن رفعت تلك التدابير في الأشهر القليلة الماضية.

وبينما يكافح العراق لاحتواء انتشار وباء الكوليرا ومرض الحمى النزفية الذي حصد عشرات الأرواح في العديد من المناطق منذ مطلع العام الجاري.