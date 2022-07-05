اجتماع عسكري في مخمور بين البيشمركة والجيش.. و"قره جوخ" يتصدر الأجندة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس أركان قوات البيشمركة اللواء الركن عيسى عوزيري في قضاء مخمور اليوم الثلاثاء مع وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الاجتماع يتمحور بشأن تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي، بالإضافة إلى ملف اللواءين المشتركين وسبل التصدي لمسلحي داعش في جبل قره جوخ.

وكان من المقرر أن ينفذ الجانبان عملية عسكرية مشتركة لاجتثاث فلول داعش من المنطقة، إلا أن تلك العملية لم تطلق لغاية الآن، وفق ما أفاد مراسلنا.

ولقوات البيشمركة والجيش العراقي مراكز تنسيق مشتركة لكنهما لم يصلا بعد إلى آلية تتعلق بنشر اللواءين المشتركين في مخمور وغيرها من المناطق المتنازع عليها. اقرأ المزيد.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على داعش، إلا أن التنظيم لا يزال بمقدوره شن هجمات على قوات الأمن والمدنيين متبعاً أساليب حرب العصابات ولا سيما في محيط المدن.

وسبق أن حذر قادة إقليم كوردستان من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، وقالوا مراراً إن التنظيم لا يزال يشكل خطراً على الإقليم والعراق. اقرأ المزيد.

ونفذت البيشمركة في السابق عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي في المناطق التي يتخذها داعش معاقل له.