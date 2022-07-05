أمن

اجتماع عسكري في مخمور بين البيشمركة والجيش.. و"قره جوخ" يتصدر الأجندة

كان من المقرر أن ينفذ الجانبان عملية عسكرية مشتركة لاجتثاث فلول داعش من المنطقة
author_image Kurdistan24 اربیل
داعش يتصدر أجندة اجتماع البيشمركة والجيش في مخمور
داعش يتصدر أجندة اجتماع البيشمركة والجيش في مخمور
کوردستان إقليم كوردستان العراق الجيش العراقي البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس أركان قوات البيشمركة اللواء الركن عيسى عوزيري في قضاء مخمور اليوم الثلاثاء مع وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الاجتماع يتمحور بشأن تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي، بالإضافة إلى ملف اللواءين المشتركين وسبل التصدي لمسلحي داعش في جبل قره جوخ.

وكان من المقرر أن ينفذ الجانبان عملية عسكرية مشتركة لاجتثاث فلول داعش من المنطقة، إلا أن تلك العملية لم تطلق لغاية الآن، وفق ما أفاد مراسلنا.

ولقوات البيشمركة والجيش العراقي مراكز تنسيق مشتركة لكنهما لم يصلا بعد إلى آلية تتعلق بنشر اللواءين المشتركين في مخمور وغيرها من المناطق المتنازع عليها. اقرأ المزيد.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على داعش، إلا أن التنظيم لا يزال بمقدوره شن هجمات على قوات الأمن والمدنيين متبعاً أساليب حرب العصابات ولا سيما في محيط المدن.

وسبق أن حذر قادة إقليم كوردستان من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، وقالوا مراراً إن التنظيم لا يزال يشكل خطراً على الإقليم والعراق. اقرأ المزيد.

ونفذت البيشمركة في السابق عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي والجيش العراقي في المناطق التي يتخذها داعش معاقل له.

موضوعات ذات صلة
العراق

كورونا.. "الموجة الخامسة" تسجل أعلى حصيلة في العراق
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني لرومانوسكي: تطور كوردستان من مصلحة العراقيين وعلى بغداد دعم الازدهار لا العكس
  2 ساعات
العراق

غراهام متعهداً بـ"التزام غير محدود": نريد العراق لاعباً رئيسياً في المنطقة
  21 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف