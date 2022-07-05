سیاسة

طاقة الإماراتية: لم ننسحب من كوردستان وسنوسع عملياتنا في "أتروش"

أشارت الشركة إلى أنها لم تنسحب من الحقل ولم تبع أصولها
author_image Kurdistan24 اربیل
تعمل "طاقة" التي تأسست في 2005 في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز في عدة دول
تعمل "طاقة" التي تأسست في 2005 في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز في عدة دول
کوردستان إقليم كوردستان شركة طاقة الإماراتية حقل أتروش

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة "طاقة" الإماراتية اليوم الثلاثاء إنها لم تنسحب من إقليم كوردستان ولن تبيع حصتها في حقل أتروش بمحافظة دهوك.

وسبق أن قررت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الإبقاء على محفظة مشاريعها في مجال النفط والغاز، بعدما استكملت المراجعة الاستراتيجية لأعمالها في هذا القطاع والتي جرى الإعلان عنها في أيلول 2021، مشيرة إلى المساهمة القوية لهذه الأعمال في إيرادات الشركة.

وقالت شركة طاقة لكوردستان 24، إنها مستمرة في عملياتها الاستخراجية في حقل أتروش الذي اُكتشف لأول مرة في محافظة دهوك عام 2011.

وأشارت الشركة إلى أنها لم تنسحب من الحقل ولم تبع أصولها، وأضافت في الوقت نفسه أنها ستوسع عملياتها الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز.

وبالإضافة إلى إقليم كوردستان، تعمل "طاقة" التي تأسست عام 2005 في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز في عدة دول بينها الإمارات والسعودية وكندا وغانا والهند، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

موضوعات ذات صلة
العالم

مخاوف الركود العالمي تهوي بأسعار النفط في أكبر هبوط منذ 4 أشهر
  21 دقائق
العراق

"عملية استباقية" تفتك بعنصرين من "الخلايا النائمة" في مخمور
  34 دقائق
کوردستان

اجتماع عسكري في مخمور بين البيشمركة والجيش.. و"قره جوخ" يتصدر الأجندة
  6 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف