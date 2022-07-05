طاقة الإماراتية: لم ننسحب من كوردستان وسنوسع عملياتنا في "أتروش"

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة "طاقة" الإماراتية اليوم الثلاثاء إنها لم تنسحب من إقليم كوردستان ولن تبيع حصتها في حقل أتروش بمحافظة دهوك.

وسبق أن قررت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الإبقاء على محفظة مشاريعها في مجال النفط والغاز، بعدما استكملت المراجعة الاستراتيجية لأعمالها في هذا القطاع والتي جرى الإعلان عنها في أيلول 2021، مشيرة إلى المساهمة القوية لهذه الأعمال في إيرادات الشركة.

وقالت شركة طاقة لكوردستان 24، إنها مستمرة في عملياتها الاستخراجية في حقل أتروش الذي اُكتشف لأول مرة في محافظة دهوك عام 2011.

وأشارت الشركة إلى أنها لم تنسحب من الحقل ولم تبع أصولها، وأضافت في الوقت نفسه أنها ستوسع عملياتها الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز.

وبالإضافة إلى إقليم كوردستان، تعمل "طاقة" التي تأسست عام 2005 في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز في عدة دول بينها الإمارات والسعودية وكندا وغانا والهند، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.