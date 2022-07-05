"عملية استباقية" تفتك بعنصرين من "الخلايا النائمة" في مخمور

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش العراقي مساء اليوم الثلاثاء مقتل عنصرين من تنظيم داعش في عملية وصفها بالاستباقية في قضاء مخمور المتنازع عليه.

وينشط مسلحو تنظيم داعش في المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً على الشريط الفاصل بين مناطق انتشار القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وقال الجيش العراقي في بيان إن قوة عسكرية "تمكنت من قتل إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبل كراو ضمن ناحية سركران في قضاء مخمور".

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية المهمة ضمن قاطع المسؤولية بمهنية عالية".

ولم يخض البيان في مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع رئيس أركان قوات البيشمركة اللواء الركن عيسى عوزيري في قضاء مخمور مع وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله لبحث تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي فيما يتعلق بالتصدي لفلول داعش.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على داعش، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين متبعاً أساليب حرب العصابات.

وسبق أن حذر إقليم كوردستان من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، وأشار مراراً إلى أن التنظيم لا يزال يشكل خطراً على الإقليم والعراق.